В Литве рассказали, чего катастрофически не хватает Украине для победы над Россией

Украине для победы над страной-агрессором нужно не 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а 400. Также было бы хорошо, если бы ВСУ получили не 80 танков, а тысячу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет "Укринформ".

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

"Было бы очень хорошо взять на себя обязательство не только поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но и сказать: сколько понадобится для победы, а также добавить: что бы ни понадобилось для победы. Это будет сдерживающим месседжем для Путина", — подчеркнул Ландсбергис.

Отметим, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что стране-агрессору не хватит сил для проведения провокаций в Балтийском регионе, потому что Москва направила все ресурсы на войну против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент РФ Владимир Путин (фактически – диктатор) значительно активизировал давние усилия Кремля и создает информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран. Об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW). Один из последних примеров – заявление Путина 16 января о том, что в странах Балтии россиян якобы "выбрасывают за границу". Это, по мнению хозяина Кремля, ставит под вопрос безопасность РФ. О чем говорят данные путинские заявления, решится ли РФ на агрессию против Европы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



