Почему публикация Bild о войне настораживает: действительно ли Запад начинает прозревать

Немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Лучший для Запада вариант – поддержать Киев

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Начнем с того, что Bild – важное издание, формирующее общественные настроения в Германии. В то же время – это таблоид. И не следует считать его серьезным изданием, с серьезными источниками информации. С другой стороны – именно Bild в свое время опубликовал план российского нападения на Украину. И тот был именно в таком виде реализован в феврале 2022-го".

Так что, отмечает эксперт, совсем отмахиваться от подобных статей нельзя. Иногда в популярных медиа, поясняет он, появляются материалы, направленные именно на информирование, дающие информацию к размышлению.

"Именно так следует воспринимать данную публикацию Bild. Описывается одна из вероятностей, которая может произойти при определенных условиях. Одним из таких предусловий называется то, что Украина из-за недостаточной помощи зарубежных партнеров может столкнуться с новым наступлением России. И уже летом этого года произойдут события, которые ухудшат наше положение на фронте. Как я понимаю, речь шла либо о варианте большого наступления с оккупацией русскими новых наших территорий. Либо о неких операциях, которые приведут к большим потерям в рядах ВСУ, создав новую ситуацию на украинском театре военных действий. Лишь при таких условиях негативный сценарий, описанный Bild, может воплотиться в жизнь. Если этого не происходит (на что мы надеемся), ничего подобного не случится. Или случится, но несколько в ином формате", – отмечает Виталий Кулик.

По его мнению, есть еще один важный момент, который, возможно, является ключевым в данном материале. А именно – что русские могут пойти, даже не изменив каким-то образом нынешнюю ситуацию на фронте, на повышение ставок.

"И пробивание Сувалкского коридора (через Польшу с Литвы) в Калининградскую область – один из таких способов. Гибридный характер вторжения (с формально частными военными компаниями, которые на самом деле – силы российской военной разведки), дестабилизация ситуации внутри стран-мишеней, появление под чужим флагом (с ударами по логистике, военным предприятиям, возможно, с блокадой портов, минирование, подрывы, диверсии), попытка разыграть "гуманитарную катастрофу", чтоб РФ пришла "спасать" русскоязычное населения в те же Балтийские страны – вполне вписывается в поднятие ставок. С переносом военных действий на территорию страны (стран) НАТО. С последующим выжиданием реакции Североатлантического блока", – предполагает эксперт.

А реакции такой – оперативной и быстрой – может не быть, предупреждает он. Что развяжет РФ руки для дальнейшего наступления и военного соприкосновения с европейскими странами. При том, что в ситуации политического кризиса в США, связанного с избирательной кампанией, Штаты на помощь могут не прийти. И тогда Европе придется самой решать – что делать с войной, с боевыми действиями. Может ли тот же Бундесвер оперативно перебросить необходимое количество вооруженных сил в страны Балтии или Польшу? Готова ли для этого транспортная инфраструктура, тяжелая техника, средства ПВО и так далее?

"Все эти шаги будут предприниматься Россией (если ей дадут их сделать) с целью, в том числе, выхода на некие переговоры по ситуации в Украине. Естественно – с позицией Кремля", – акцентирует Виталий Кулик.

Он считает подобные публикации – серьезным звоночком. Требующим и от европейских лидеров, и от США качественных размышлений, новой тактики в отношении сдерживания РФ.

"Лучший для Запада вариант – поддержать Киев, не дать случится негативным для нас сценариям на украинском фронте. При этом быть готовым к возможной эскалации на Балтике, в Польше или на Балканах (где возможны новые фронта, которые постарается развязать Россия)", – отмечает эксперт.

Еще одним примечательным моментом в данной статье Bild он называет тот, где указывается, что Кремль уже в феврале может запустить новую волну мобилизации, собрав дополнительно 200-400 тысяч человек.

"Это вызывает определенный скепсис в связи с т.н. выборами в РФ. То, как идет подготовка к мартовскому переназначению Путина, указывает, что Кремль вряд ли рискнет на проведение усиленной мобилизации. А скрытая не останавливается. Людей продолжают рекрутировать, нанимать, затягивать в армию насильно, угрозами (как тех же зэков или мигрантов). Но это не столь массовый процесс, который может вызвать острый негатив в российском обществе. Где уже растет недовольство среди жен мобилизованных. Это пытаются купировать. Но тенденция налицо. Так что февральская массовая мобилизация в РФ маловероятна", – поясняет Виталий Кулик.

Что касается ситуации на фронте – нам важно перейти в эффективную стратегическую оборону, уверен он. А если получим возможности для своего контрнаступления – проводить его. При таком раскладе силы противника будут скованы. И снизится процент вероятности повышения ставок.

"Я бы на месте европейских лидеров и украинского военно-политического руководства внимательно изучил данную статью Bild, внося коррективы в собственные стратегические и тактические планы", – констатирует эксперт.

Россия не остановится

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта, полковника Влада Волошина, появление подобных материалов в мировом информационном пространстве говорит о том, что некоторые политики, аналитики начинают осознавать – от поддержки Украины зависит и их будущее.

"Потому что Россия, если ей позволят одолеть нашу страну, на этом не остановится. Путинский режим – олицетворение новой оси зла, к которой уже примкнули такие же автократии из Ирана, Северной Кореи, Беларуси. Эта шайка будет пытаться сломать существующий миропорядок, поделить мир по-новому, установить правила, когда право силы превалирует над силой права", – подчеркивает Влад Волошин.

Он считает, что Запад начинает прозревать. Понимать всю значимость борьбы Украины, которая стоит между благополучным европейским обществом и российскими варварами. И именно украинские военнослужащие сейчас удерживают эту орду от нападения на страны Балтии, Польшу и так далее, акцентирует полковник.

Сценарий с захватом Сувалкского коридора – достаточно реалистичен, отмечает он. Со всеми вытекающими…

"Российская пропаганда, официальные лица уже не раз заявляли, что воюют не столько против Украины, сколько против НАТО. И воплощение сценариев, которые приводит Bild, вполне реально. Захватив Украину со всеми ее ресурсами, РФ использует это, чтоб идти дальше. И НАТО придется строить новую линию обороны. Уже на территории членов Альянса, – предупреждает Влад Волошин. – Ряд европейских политиков, наиболее здраво оценивающих ситуацию, стараются вновь консолидировать общество для поддержки Украины в противостоянии с РФ. Потому что в последнее время, к сожалению, наблюдаются процессы раскола в таком единстве. Наиболее яркие проявления мы видели от венгерских, словацких политиков. Прокремлевские силы подают голос в Нидерландах, в Италии, в Испании. Они пытаются расколоть единство ЕС, НАТО в понимании важности помощи Украине".

Необходимо ломать такие планы, уверен эксперт. Иначе границы ЕС и НАТО будут сломаны Россией. А когда война придет в их дом – воевать придется уже им.

"Хотелось бы, чтоб соответствующее понимание поскорее пришло ко всем европейским политикам, – говорит Влад Волошин. – Чтоб были, наконец, разблокированы важные для нас пакеты помощи. И чтоб мы получили всё, что нам необходимо для того, чтобы ужасные сценарии, описанные Bild, не стали реальностью".

Читайте также на портале "Комментарии" — поражения Украины не ожидается: СМИ узнали, какое решение приняли союзники.



