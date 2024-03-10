В легендарной бригаде сменился командир

У военных 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" есть новый командир. Здесь прошла торжественная церемония прощания с боевым флагом командира Дмитрия Рюмшина и его передача новому комбригу Яну Яцишину. Об этом сообщает Telegram-канал 47-й бригады. Прощаясь с боевым флагом, подполковник Рюмшин сказал, что его личный счет мести с российскими захватчиками еще не закончен и уже в следующем он прибудет на новое место службы. Новый командир бригады полковник Яцишин подчеркнул, что будет продолжать дела своего предшественника и будет идти к победе вместе с защитниками 47-й бригады. "От имени командования бригады и личного состава благодарим Рюмшина и желаем сил на новом месте, чтобы вы и дальше с честью выполняли это призвание", — в ответ отметили военные бригады.

Бригада "Магура" (фото из открытых источников)

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина ускоренно усиливает оборону на фронте. ВСУ ускорили усиление оборонных линий, а именно начали быстро строить оборонительные позиции на нескольких участках фронта. Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 10 марта. В сообщении говорится, что оборонные позиции Украины включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты.

Также в оборонном ведомстве Британии подчеркнули, что после того, как Украина расширит оборонительные линии, российская армия потеряет способность продвигаться вперед и использовать свои тактические преимущества в рамках нынешних наступательных операций.

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что у России большая проблема с мобилизацией, поэтому Украина вскоре может получить "окно возможностей", чтобы переломить ход войны.





