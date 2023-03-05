В Латвии дерусифицировали вокзал

С железнодорожного вокзала Риги убрали надпись на русском. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию министра транспорта Латвии Яниса Виттенбергса.

В Латвії дерусіфікували вокзал

"Отныне название вокзала будет на двух языках — латышском и английском"", — прокомментировал министр.

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Латвия имеет 1957200 жителей и занимает территорию 64589 квадратных километров. Единственным официальным языком Латвии является латышский. Другим выдающимся языком Латвии является почти вымерший ливский язык финской ветви уральской языковой семьи; латгальский — как диалект латышского также защищен латвийским законодательством. Русский язык, на котором широко говорили в советский период, до сих пор остается самым распространенным языком меньшинства (в 2011 году 34% говорили на нем дома). Английский также широко принят в Латвии в бизнесе и туризме. По состоянию на 2014 год существовало 109 школ для меньшинств, использующих русский язык.

По состоянию на март 2011 года, латыши составляли около 62,1% населения, в то время как 26,9% — россияне. В некоторых городах, например, в Даугавпилсе и Резекне, этнические латыши составляют меньшинство от общей численности населения. Несмотря на неуклонно растущую долю этнических латышей более десяти лет, они все еще составляют чуть меньше половины населения столицы Латвии — Риги.



Напомним, что в Одессе хотят дерусифицировать два района. Депутатам горсовета Одессы рекомендуют переименовать Суворовский район города в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибейский.

Напомним, что Александр Суворов (1730 – 1800) был русским полководцем, а уроженец Одессы Родион Малиновский (1898 – 1967) – маршалом Советского Союза. Новые названия отражают историческую топонимику Одессу, в частности, ее древнее историческое название — крепость Хаджибей.

