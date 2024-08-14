logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Курской области ВСУ усиливают позиции: новые пункты под контролем ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Курской области ВСУ усиливают позиции: новые пункты под контролем ВСУ

ВСУ расширили плацдарм в Курской области, захватив ещё четыре сел

сегодня, 12:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В результате стратегического наступления ВСУ в Курской области, украинская армия расширила свой контроль, успешно захватив четыре населенных пункта. Согласно анализу эксперта BILD Юлиана Рёпке, действия украинских войск привели к значительным изменениям на фронтовой линии.

В Курской области ВСУ усиливают позиции: новые пункты под контролем ВСУ

Прорыв на Курском направлении: ВСУ укрепляют позиции, захватив новые территории

Анализ Юлиана Рёпке, эксперта издания BILD, основан на изучении видеозаписей с места событий. Он отмечает, что особенно значимым было взятие деревни Кругленькое и прилегающих территорий. Это населенный пункт находится к северу от Суджи, и его захват открыл украинским войскам путь в районный центр Коренево.

"Украинская армия захватила Кругленькое в Курской области на западе России. Российские войска атакуют движущиеся украинские колонны с помощью кассетных РСЗО "Смерч" к северу от деревни", — пишет Рёпке.

По словам Рёпке, ситуация к югу от Суджи также динамична. ВСУ вошли в село Камышное, где в настоящее время идут тяжелые уличные бои. Прежде украинские войска заняли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное. Эти операции позволили укрепить позиции и продвинуться дальше на восток.

Текущая линия фронта продолжает формироваться, но уже ясно, что украинская армия добилась значительного прогресса в своих стратегических целях в Курской области.

Читайте также на портале “Комментарии” — Российские военные на вертолете Ка-52М "Аллигатор" открыли огонь по колонне военной техники в Курской области. Как оказалось, это была колонна российской военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Андрея Мисягина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/18202
Теги:

Новости

Все новости