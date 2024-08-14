В результате стратегического наступления ВСУ в Курской области, украинская армия расширила свой контроль, успешно захватив четыре населенных пункта. Согласно анализу эксперта BILD Юлиана Рёпке, действия украинских войск привели к значительным изменениям на фронтовой линии.

Прорыв на Курском направлении: ВСУ укрепляют позиции, захватив новые территории

Анализ Юлиана Рёпке, эксперта издания BILD, основан на изучении видеозаписей с места событий. Он отмечает, что особенно значимым было взятие деревни Кругленькое и прилегающих территорий. Это населенный пункт находится к северу от Суджи, и его захват открыл украинским войскам путь в районный центр Коренево.

"Украинская армия захватила Кругленькое в Курской области на западе России. Российские войска атакуют движущиеся украинские колонны с помощью кассетных РСЗО "Смерч" к северу от деревни", — пишет Рёпке.

По словам Рёпке, ситуация к югу от Суджи также динамична. ВСУ вошли в село Камышное, где в настоящее время идут тяжелые уличные бои. Прежде украинские войска заняли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное. Эти операции позволили укрепить позиции и продвинуться дальше на восток.

Текущая линия фронта продолжает формироваться, но уже ясно, что украинская армия добилась значительного прогресса в своих стратегических целях в Курской области.

Читайте также на портале “Комментарии” — Российские военные на вертолете Ка-52М "Аллигатор" открыли огонь по колонне военной техники в Курской области. Как оказалось, это была колонна российской военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Андрея Мисягина.

