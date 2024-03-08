Во временно оккупированном Крыму накануне окончания учебного года оккупанты усилили агитацию по вступлению в ряды Вооруженных сил РФ.

РФ продолжает пополнять ряды своей армии. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, агитаторы из военкоматов совершают обход учебных заведений и предлагают, вместо срочной службы, заключать контракты, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Также захватчики проводят агитацию во время экскурсий, сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

Центр национального сопротивления призвал крымчан игнорировать инициативы врага и не становиться заложниками безумной политики Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить Вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

