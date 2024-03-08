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В Крыму студентов агитируют подписывать контракты с армией РФ: что об этом известно

Армия оккупантов ищет новобранцев среди крымских студентов

сегодня, 18:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во временно оккупированном Крыму накануне окончания учебного года оккупанты усилили агитацию по вступлению в ряды Вооруженных сил РФ.

В Крыму студентов агитируют подписывать контракты с армией РФ: что об этом известно

РФ продолжает пополнять ряды своей армии. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, агитаторы из военкоматов совершают обход учебных заведений и предлагают, вместо срочной службы, заключать контракты, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Также захватчики проводят агитацию во время экскурсий, сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

Центр национального сопротивления призвал крымчан игнорировать инициативы врага и не становиться заложниками безумной политики Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить Вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-agituyut-studentiv-krymu-ukladaty-kontrakt-zi-zs-rf/
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