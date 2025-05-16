В Крыму российские военные базы в огне: детали массированного удара

В Крыму утром 16 мая прогремели мощные взрывы. Несмотря на то, что россияне пытались скрыть последствия ударов, партизаны зафиксировали "прилеты" по российским военным базам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Агенты "Атеш" сообщили о взрывах в районе населенного пункта Перевальное на юге Крыма, в частности на военной базе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ (в/ч 12676) и 8-го отдельного артиллерийского полка (в/ч 12676).

"Есть сведения о погибших военных, которые находились на дежурстве на складе", — сообщают партизаны.

В СМИ уже начала появляться информация, что на базе находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов. База дважды подвергалась атакам – 17 марта и 25 августа 2023 года.

В "Атеш" рассказали, что летом 2024 года агенты движения следили за складами и ангарами с техникой в Перевальном. Партизаны успели зафиксировать на военных базах важную информацию о хранении и перемещении российской техники и боеприпасов. На тот момент, по словам агентов, база оккупантов не была прикрыта средствами ПВО.

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