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В Крыму россияне ужесточили проверки населения: чего начинает бояться враг

Центр национального сопротивления призвал людей передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистики, чтобы ускорить деоккупацию полуострова

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

На территории временно оккупированного Крыма россияне ужесточили проверку населения после удачных ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информационный ресурс Центра национального сопротивления.

В Крыму россияне ужесточили проверки населения: чего начинает бояться враг

Крым. Фото: из открытых источников

Отмечается, что оккупанты увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Так, представители росгвардии избирательно проверяют местное население, а именно — телефоны и содержание информации на них.

В ЦНС призвали украинцев быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок. Кроме того, информационный портал напомнил, что у них на сайте есть раздел полезных советов, где можно ознакомиться с инструкциями по очистке телефона.

В то же время, Центр национального сопротивления призвал людей передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистики, чтобы ускорить деоккупацию полуострова.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы высказались о будущем Крыма и Донбасса после освобождения.

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно захваченном Крыму российские захватчики готовятся 8 сентября провести так называемые местные выборы в фейковые органы самоуправления.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, которые поедут "наблюдателями". То есть их задачей будет помогать Кремлю ”легализовать” избирательный процесс.

Также, отметили в Центре сопротивления, оккупационная администрация проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы они голосовали по своим видам на жительство. Таким образом, враг планирует увеличить явку. Кроме того, голосование будет обязательным среди военных.




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