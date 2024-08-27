В Крыму россияне ужесточили проверки населения: чего начинает бояться враг

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Кравцев Сергей
На территории временно оккупированного Крыма россияне ужесточили проверку населения после удачных ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информационный ресурс Центра национального сопротивления.
Крым. Фото: из открытых источников
Отмечается, что оккупанты увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Так, представители росгвардии избирательно проверяют местное население, а именно — телефоны и содержание информации на них.
В ЦНС призвали украинцев быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок. Кроме того, информационный портал напомнил, что у них на сайте есть раздел полезных советов, где можно ознакомиться с инструкциями по очистке телефона.
В то же время, Центр национального сопротивления призвал людей передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистики, чтобы ускорить деоккупацию полуострова.
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Также издание "Комментарии" сообщало – во временно захваченном Крыму российские захватчики готовятся 8 сентября провести так называемые местные выборы в фейковые органы самоуправления.
Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, которые поедут "наблюдателями". То есть их задачей будет помогать Кремлю ”легализовать” избирательный процесс.
Также, отметили в Центре сопротивления, оккупационная администрация проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы они голосовали по своим видам на жительство. Таким образом, враг планирует увеличить явку. Кроме того, голосование будет обязательным среди военных.
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