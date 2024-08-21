РФ свозит переселенцев в Крым: какая причина

Во временно захваченном Крыму российские захватчики готовятся 8 сентября провести так называемые местные выборы в фейковые органы самоуправления.

Враг готовит «выборы» в Крыму. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, которые поедут "наблюдателями". То есть их задачей будет помогать Кремлю ”легализовать” избирательный процесс.

Также, отметили в Центре сопротивления, оккупационная администрация проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы они голосовали по своим видам на жительство. Таким образом, враг планирует увеличить явку. Кроме того, голосование будет обязательным среди военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.

Также портал "Комментарии" писал, что пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок. Накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".