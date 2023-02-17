В Крыму опять неспокойно: оккупанты заявляют о работе системы ПВО

Утро 17 февраля во временно оккупированном Севастополе вновь началось тревожно, сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение гаулейтера Севастополя Михаила Развожаева.

Работа системы ПВО. Фото: Getty Images

Гаулейтер заявил, что над городом вновь сбили "беспилотник, пытавшийся атаковать важный объект".

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"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — утверждает он.

Стоит напомнить, вчера российские оккупационные "власти" временно оккупированного Севастополя заявили об "атаке беспилотников" и работе ПВО.

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