В Крыму оккупанты провели рейды: кого искали

В аннексированном Крыму российские оккупанты усиливают меры по поиску украинского подполья. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Рейды в Крыму. Фото: из открытых источников

"На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. На полуострове оккупанты провели обыски квартир у тех, кого подозревают в "нелояльности". Обыски проводили даже без присутствия хозяев", – отмечается в сообщении.

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По информации ЦНС, в Крыму также участились случаи выборочных проверок на улицах.

Кроме того, в Крыму российские оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.

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