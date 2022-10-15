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В Крыму не стихает ПВО, а над Белгородом – черный дым: подробности (ФОТО)

В Белгороде точный "прилет" по нефтебазе

сегодня, 15:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В субботу, 15 октября, в аннексированном Крыму были слышны громкие взрывы. Местные жители сообщают о работе ПВО. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Крыму не стихает ПВО, а над Белгородом – черный дым: подробности (ФОТО)

В Крыму прогремело несколько взрывов. Фото: Getty Images

О работе ПВО сообщили жители Севастополя. Местные паблики, в свою очередь, обнародовали видео, где хорошо видно место расположение российской системы противовоздушной обороны.

Спустя некоторое время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО работают в тренировочном режиме.

Тем временем о работе системе противовоздушной обороны сообщают в российском Белгороде. Позже в сети начали появляться фото, как черный дым поднимается вверх в места расположения нефтебазы. В местных пабликах россияне начали делиться информацией, что есть "прилет" по нефтебазе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Херсоне гуляйтеры жалуются, что наступление ВСУ продолжается, советует побыстрее вывозить детей "отдохнуть" пока в Россию.

Также издание "Комментарии" сообщало – республика Беларусь (РБ), которая ранее договорилась с Россией о развертывании "общей региональной группировки войск", вводит режим контртеррористической операции после появления сообщений о якобы "планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств". Об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей. Правда, белорусский КГБ уже опроверг данную информацию. Но дыма без огня, как известно, не бывает… О чем говорят последние шаги белорусской власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Крыму не стихает ПВО, а над Белгородом – черный дым: подробности (ФОТО) - фото 2
В Крыму не стихает ПВО, а над Белгородом – черный дым: подробности (ФОТО) - фото 3



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