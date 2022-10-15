В Херсоне коллаборанты жалуются на наступление ВСУ

Украинские защитники готовятся начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, заявил так называемый заместитель "главы администрации" оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Коллаборант рассказывает в своем видеообращении, что украинские военные близки к тому, чтобы взять под контроль важную дорогу Дудчаны-Берислав. При этом, Кирилл Стремоусов уверяет, что россияне не допустят реализации такого сценария и дадут отпор украинцам.

По словам Стремоусова, жителям Херсонской области лучше отправить детей пока что отдохнуть в Россию, потому как в Херсонской области ближайшим временем может быть неспокойной, но после того, как российские войска "разберутся" в ВСУ, дети могут вернуться обратно в Херсонскую область, которую продолжит контролировать Россия.

О тревожной для россиян ситуации также сообщают российские военкоры, которые жалуются, что ВСУ усиливают давление в Херсонской области, продолжают свое контрнаступление, но российские войска заняли хорошие оборонительные позиции и дают отпор.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли", после чего снова предложит переговоры, но не для того, чтобы подписать мирный договор и закончить войну.





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