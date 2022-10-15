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В Херсоне коллаборанты жалуются на наступление ВСУ

ВСУ продолжают наступление на юге Украины

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники готовятся начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, заявил так называемый заместитель "главы администрации" оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов. 

В Херсоне коллаборанты жалуются на наступление ВСУ

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Коллаборант рассказывает в своем видеообращении, что украинские военные близки к тому, чтобы взять под контроль важную дорогу Дудчаны-Берислав. При этом, Кирилл Стремоусов уверяет, что россияне не допустят реализации такого сценария и дадут отпор украинцам.

По словам Стремоусова, жителям Херсонской области лучше отправить детей пока что отдохнуть в Россию, потому как в Херсонской области ближайшим временем может быть неспокойной, но после того, как российские войска "разберутся" в ВСУ, дети могут вернуться обратно в Херсонскую область, которую продолжит контролировать Россия.                                                                                                                             

О тревожной для россиян ситуации также сообщают российские военкоры, которые жалуются, что ВСУ усиливают давление в Херсонской области, продолжают свое контрнаступление, но российские войска заняли хорошие оборонительные позиции и дают отпор.

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Источник: https://t.me/Stremousov_Kirill/516/single
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