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В Крыму мощные взрывы: движение на Керченском мосту перекрыто

Сильные взрывы слышны в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском

сегодня, 10:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Крыму были слышны сильные взрывы, из-за чего российские захватчикам пришлось перекрыть движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В Крыму мощные взрывы: движение на Керченском мосту перекрыто

Крым. Фото из открытых источников

"Что там грохочет в Симферополе?", — говорится в сообщении.


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По данным ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском очень мощный взрыв и "шапка" в воздухе.

А в Новофедоровке сработала вражеская система ПВО.

"Вроде как росПВО сработала. Надеемся, что неудачно", — отмечают в "Крымский ветер".

Уже известно, что из-за взрывов движение по Керченскому мосту временно перекрыто.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму растет сопротивление оккупантам: в украинской разведке сделали заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – на прошлой неделе ряд заявлений высшего военно-политического руководства Украины касался Крыма. Так, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уверяет, что ВСУ уже скоро зайдут на полуостров. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке в августе очередной встречи в рамках Крымской платформы. Он также подчеркнул, что готовится перечень деоккупационных шагов для Крыма. И призвал оккупантов возвращаться в Россию, пока Крымский мост еще работает. А из уст украинских военных звучат предположения, что Крым будет освобожден уже в 2024 году. О чем говорят эти заявления? Каковы перспективы деоккупации полуострова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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