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В Крыму был замечен российский катер с необычным багажом: что перевозят военные РФ

Россия использует для защиты Севастополя морских животных, предупреждающих о приближении морских дронов и украинских водолазов.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Военные РФ, которые держат технику в оккупированном Крыму и акваториях вблизи территории полуострова в последнее время постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Теперь в сеть попало интересное фото, на котором изображена необычная деталь, которую мало кто сможет отгадать. 

В Крыму был замечен российский катер с необычным багажом: что перевозят военные РФ

Российские военные на катере с необычным багажом. Фото из открытых источников

Севастополь является главной военной базой русских сил в Крыму. Здесь расположены корабли, постоянно наносящие ракетные удары по территории Украины. В течение долгого времени войны россияне практически безнаказанно действовали в этой зоне. Однако последние спецоперации украинских сил изменили это. Они периодически наносят атаки по российским лодкам, выводя их из строя с помощью ракет, воздушных и морских дронов.


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Фото, которое распространяется среди осинт-исследователей, связывают именно с этими обстоятельствами. Осинт-исследователь HI Sutton опубликовал фотографию и сделал небольшой квест, попросив пользователей назвать, что именно перевозит российский катер.

Впоследствии исследователь, специализирующийся на морских сражениях и морской военной технике, опубликовал ответ. Оказывается, что странная треугольная палатка, которая перевозит российский катер в бухте Севастополя – это контейнер, в котором перевозят дельфинов. Как сообщала ранее британская разведка, именно дельфинов россияне используют для защиты своих кораблей вблизи Севастополя от украинских водолазов, которые могут заложить взрывчатку под суда и заминировать другую военную инфраструктуру в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя.

Также "Комментарии" писали о Маске, который сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину.



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Источник: https://twitter.com/CovertShores/status/1702568346330239327
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