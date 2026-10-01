В Кремле такого не ожидали: "Вивальди" может резко изменить ход войны

Операция "Вивальди" на Лиманском направлении может повлиять на ход войны не из-за одномоментного перелома, а благодаря постепенному изменению ситуации на Донбассе. Такую оценку дали три модели искусственного интеллекта, отвечая на вопросы портала "Комментарии" о последствиях операции и возможных сроках.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, значение "Вивальди" состоит прежде всего в том, что операция способна сорвать российский план на Донбассе. В три этапа украинские силы вернули 176 кв. км, а российское командование было вынуждено опрокидывать резервы для сдерживания продвижения.

Ключевым результатом модель ИИ называет срыв попытки создать условия для обхода Славянско-Краматорской агломерации. В то же время ChatGPT не считает это переломом всей войны, поскольку Россия имеет значительные ресурсы и способна компенсировать потери по другим направлениям.

По оценке чат-бота, ближайшие несколько недель – октябрь и ноябрь – могут стать ключевыми. Если четвертый этап продолжит оказывать давление на Лиманское направление, эффект может распространиться на соседние участки фронта.

Чат-бот Gemini рассматривает "Вивальди" как пример того, как локальное контрнаступление способно изменять динамику позиционной войны. Бот говорит об увольнении более 170 кв. км, сотни пленных и срыв планов под Славянском. Отдельно отмечает применение роботов и дронов, называя их частью тактики, которая позволяет украинским силам действовать не только за счет количества.

В то же время глобальное изменение хода войны уже завтра бот не прогнозирует. По его версии, последствия будут измеряться неделями и месяцами успешных локальных операций, постепенно истощающих ресурс России.

Чат-бот Grok считает, что операция "Вивальди" – это не просто локальное наступление под Лиманом, а настоящий удар по амбициям Кремля. По его оценке, Третий корпус уже вернул около 180 кв. км, а русские силы были вынуждены отодвинуть логистику в Воронежскую область.

Главным результатом называет срыв плана окружения "пояса крепостей" с севера. По его мнению, без этого российское наступление на Славянск и Краматорск теряет стратегический смысл.

Grok ожидает, что при успешном четвертом этапе в течение ближайших двух-трех месяцев фронт под Лиманом может существенно выровняться, а российская угроза с севера — надолго исчезнуть.

Все три чат-бота сходятся в одном: "Вивальди" не следует рассматривать как мгновенный перелом всей войны. В то же время, они указывают на ее влияние на российские резервы, планы и ситуацию на Лиманском направлении.

Различаются, прежде всего, оценки сроков и масштаба последствий. ChatGPT говорит о ключевых октябре-ноябре, Gemini — об эффекте в течение недель и месяцев, а Grok — о возможных изменениях под Лиманом в ближайшие два-три месяца.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение властей может обрушить фронт.



