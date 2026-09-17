Військові цього не терпітимуть: яке рішення влади може обвалити фронт

Ситуація з фінансуванням в Україні катастрофічна — діра у 27 млрд дол. тільки в обороні стала для багатьох шоком. В Раді почали звучати заяви, що у вересні фінансують тільки соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Також у парламенті заявили, що немає грошей навіть на зарплати військовим на найближчі два місяці. Штучний інтелект спрогнозував, як сприймуть та що робитимуть військові, якщо не буде виплат. Зазначимо, що за заявами політиків, виплати військовим — першочергові, і заяв про відтермінування немає. Тому це лише моделювання — що станеться, якщо військовим припинять платити зарплату.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що припинення виплат не означатиме автоматичної відмови військових воювати. Армія — не звичайне місце роботи, яке можна просто залишити через невиплату зарплати.

Однак проблеми накопичуватимуться. Військові можуть частіше подавати рапорти та скарги, вимагати пояснень і шукати законні способи змінити умови служби. Найнебезпечнішим наслідком чат-бот називає падіння довіри до держави.

Водночас ChatGPT звертає увагу: 4 вересня уряд уже направив 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам. Але загальна потреба у фінансуванні оборони залишається значною.

Тому головний ризик, на думку ChatGPT, — не миттєвий “бунт”, а поступове зниження мотивації та довіри, якщо проблему не вдасться швидко вирішити.

Чат-бот Grok прогнозує жорсткішу реакцію. За його версією, спочатку більшість військових продовжуватиме службу, сподіваючись, що влада або міжнародні партнери знайдуть гроші.

Але затягування проблеми може змінити ситуацію. Частина бійців, на думку чат-бота, може почати менше ризикувати, уникати найнебезпечніших завдань або шукати можливості для звільнення. Можливі також численні рапорти та публічні звернення.

Найбільшу небезпеку Grok бачить у тривалих затримках. Тоді невдоволення може вийти назовні — через звернення військових, відео з фронту та тиск на командирів.

Чат-бот DeepSeek також пов’язує відсутність виплат із падінням мотивації, але робить прогноз ще жорсткішим. На його думку, військові можуть опинитися перед проблемою: чим утримувати сім’ю та оплачувати власні потреби.

Чат-бот припускає, що частина бійців може шукати способи залишити службу, інші — вимагати виплат або шукати неформальні джерела доходу. Окремо DeepSeek говорить про ризик зростання випадків самовільного залишення частини.

Варто зазначити, що такі твердження є саме прогнозом чат-бота, а не підтвердженим прогнозом розвитку ситуації.

Усі три моделі сходяться в одному: припинення виплат не означатиме миттєвого розпаду армії, але тривала фінансова проблема може вдарити по мотивації, дисципліні та довірі військових до держави.

Відрізняються вони передусім оцінкою масштабу наслідків. ChatGPT робить акцент на поступовому падінні довіри, Grok — на можливому зростанні невдоволення та рапортів, а DeepSeek прогнозує найжорсткіший сценарій із ризиком зростання самовільного залишення служби. Жоден із цих прогнозів не є встановленим фактом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що військові попередили Москву.



