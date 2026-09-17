Военные этого не будут терпеть: какое решение власти может обрушить фронт

Ситуация с финансированием в Украине катастрофическая – дыра в 27 млрд долл. только в обороне стала для многих шоком. В Раде начали звучать заявления, что в сентябре финансируют только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Также в парламенте заявили, что нет денег даже на зарплаты военным на ближайшие два месяца. Искусственный интеллект спрогнозировал, как воспримут и что будут делать военные, если не будет выплат. Отметим, что по заявлениям политиков, выплаты военным – первоочередные, и заявлений об отсрочке нет. Поэтому это только моделирование – что произойдет, если военным прекратят платить зарплату.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что прекращение выплат не означает автоматического отказа военных воевать. Армия — не обычное место работы, которое можно просто оставить по невыплате зарплаты.

Однако проблемы будут накапливаться. Военные могут чаще представлять рапорты и жалобы, требовать объяснений и искать законные способы изменить условия службы. Наиболее опасным следствием чат-бот называет падение доверия к государству.

В то же время ChatGPT обращает внимание: 4 сентября правительство уже направило 33,6 млрд грн на выплаты военным и их семьям. Но всеобщая потребность в финансировании обороны остается значительной.

Поэтому главный риск, по мнению ChatGPT, – не мгновенный бунт, а постепенное снижение мотивации и доверия, если проблему не удастся быстро решить.

Чат-бот Grok прогнозирует более жесткую реакцию. По его версии, сначала большинство военных будет продолжать службу, надеясь, что власти или международные партнеры найдут деньги.

Но затягивание проблемы может изменить ситуацию. Часть бойцов, по мнению чат-бота, может начать меньше рисковать, избегать самых опасных задач или искать возможности для увольнения. Возможны многочисленные рапорты и публичные обращения.

Наибольшую опасность Grok видит в продолжительных задержках. Тогда недовольство может выйти наружу – из-за обращения военных, видео с фронта и давления на командиров.

Чат-бот DeepSeek также связывает отсутствие выплат с падением мотивации, но ужесточает прогноз. По его мнению, военные могут оказаться перед проблемой: чем содержать семью и оплачивать собственные потребности.

Чат-бот предполагает, что часть бойцов может искать способы покинуть службу, другие требовать выплат или искать неформальные источники дохода. Отдельно DeepSeek говорит о риске роста случаев самопроизвольного ухода из части.

Следует отметить, что такие утверждения являются прогнозом чат-бота, а не подтвержденным прогнозом развития ситуации.

Все три модели сходятся в одном: прекращение выплат не означает мгновенного распада армии, но длительная финансовая проблема может ударить по мотивации, дисциплине и доверию военных к государству.

Отличаются они, прежде всего, оценкой масштаба последствий. ChatGPT делает акцент на постепенном падении доверия, Grok — на возможном росте недовольств и рапортов, а DeepSeek прогнозирует самый жесткий сценарий с риском роста самовольного ухода. Ни один из этих прогнозов не является установленным фактом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем военные предупредили Москву.



