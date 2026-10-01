У Кремлі такого не очікували: “Вівальді” може різко змінити хід війни

Операція “Вівальді” на Лиманському напрямку може вплинути на перебіг війни не через одномоментний перелом, а завдяки поступовому зміненню ситуації на Донбасі. Таку оцінку дали три моделі штучного інтелекту, відповідаючи на запитання порталу “Коментарі” про наслідки операції та можливі терміни.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, значення “Вівальді” полягає передусім у тому, що операція здатна зірвати російський план на Донбасі. За три етапи українські сили повернули 176 кв. км, а російське командування було змушене перекидати резерви для стримування просування.

Ключовим результатом модель ШІ називає зрив спроби створити умови для обходу Слов’янсько-Краматорської агломерації. Водночас ChatGPT не вважає це переломом усієї війни, оскільки Росія має значні ресурси та здатна компенсувати втрати на інших напрямках.

За оцінкою чат-бота, найближчі кілька тижнів — жовтень і листопад — можуть стати ключовими. Якщо четвертий етап продовжить тиснути на Лиманський напрямок, ефект може поширитися на сусідні ділянки фронту.

Чат-бот Gemini розглядає “Вівальді” як приклад того, як локальний контрнаступ здатен змінювати динаміку позиційної війни. Бот говорить про звільнення понад 170 кв. км, сотні полонених та зрив планів під Слов’янськом. Окремо наголошує на застосуванні роботів і дронів, називаючи їх частиною тактики, яка дозволяє українським силам діяти не лише за рахунок кількості.

Водночас глобальної зміни ходу війни вже завтра бот не прогнозує. За його версією, наслідки вимірюватимуться тижнями й місяцями успішних локальних операцій, які поступово виснажують ресурс Росії.

Чат-бот Grok вважає, що операція “Вівальді” — це не просто локальний наступ під Лиманом, а справжній удар по амбіціях Кремля. За його оцінкою, Третій корпус уже повернув майже 180 кв. км, а російські сили були змушені відсунути логістику до Воронезької області.

Головним результатом називає зрив плану оточення “поясу фортець” з півночі. На його думку, без цього російський наступ на Слов’янськ і Краматорськ втрачає стратегічний сенс.

Grok очікує, що за умови успішного четвертого етапу протягом найближчих двох-трьох місяців фронт під Лиманом може суттєво вирівнятися, а російська загроза з півночі — надовго зникнути.

Усі три чат-боти сходяться в одному: “Вівальді” не варто розглядати як миттєвий перелом усієї війни. Водночас вони вказують на її вплив на російські резерви, плани та ситуацію на Лиманському напрямку.

Різняться насамперед оцінки термінів і масштабу наслідків. ChatGPT говорить про ключові жовтень-листопад, Gemini — про ефект упродовж тижнів і місяців, а Grok — про можливі зміни під Лиманом у найближчі два-три місяці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення влади може обвалити фронт.



