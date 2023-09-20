В Кремле снова рассматривают сценарий полноценной мобилизации: в ГУР назвали причину

Путинский режим все ближе к тому, чтобы решиться на общенациональную мобилизацию в России. Все дело в том, что скрытая мобилизация, которая не прекращается, уже не может покрывать тех потерь, которые несет российская армия в Украине. Российское командование запрашивает все больше и больше живой силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В ГУР отметили, что потери россиян на войне в Украине продолжают расти. Скрытая мобилизация продолжается. Но не дает желаемого результата.

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"Они (мобилизационные мероприятия – ред.) продолжаются. И несмотря на то, что человек, похожий на Путина, отчитывается о количестве добровольцев, которые пополняют ряды оккупационной армии, конечно, это не так. Мобилизационные меры жесткие и репрессивные. Законодательство закручивается с акцентом на принуждение к участию в Вооруженных силах РФ. И то, что мы сегодня наблюдаем – продолжается набор пушечного мяса", — отметил Юсов.

По данным украинской разведки, в среднем в месяц Кремль перебрасывает в Украину по 20 тысяч человек из числа мобилизованных.

По словам Юсова, рассматривается сценарий полноценной публичной мобилизационной волны. Судя по том, что происходит на линии фронта, в агрессор задействует те подразделения, введение которых планировалось на позднюю осень или зиму.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



