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В Кремле сделали новое заявление об обмене погибшими

Дмитрий Песков уверяет, что якобы российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной и готова передать тела погибших Киеву

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

В России заявляют, что пока не владеют информацией, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена. Но при этом в Москве подтверждают свою готовность такой обмен провести. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Кремле сделали новое заявление об обмене погибшими

Обмен телами погибших. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля пояснил, что сейчас идет сравнение цифр и окончательной согласование всех нюансов.

По словам Дмитрия Пескова, якобы российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.

Напомним, 7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными. Слова российского чиновника передают русские пропагандистские СМИ.

Владимир Мединский заявил, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, которых Россия классифицирует как раненые, тяжелобольные и молодежь, — с целью начать обмен. В то же время, главный переговорщик РФ обвинил украинскую сторону в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными на "неопределенный срок". 

Он также призвал Киев "немедленно выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле". Помощник главы Кремля также заявил, что Россия уже доставила в район обмена первую партию из 1212 тел украинских военных в рефрижераторах.

В то же время в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что российские заявления по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Москва в традиционной для себя манере затягивает процесс и ведет нечестные игры.




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