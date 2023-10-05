В Кремле прокомментировали возможное вступление Украины в ЕС и НАТО

В своих речах на Валдайском форуме глава РФ Владимир Путин коснулся вопроса вступления Украины в НАТО и ЕС. С первым Россия, по словам диктатора, по-прежнему не согласна, против второго — не возражает. Об этом сообщают "Комментарии".

Кремль не хочет видеть Украину в НАТО

"Мы никогда не возражали и не высказывали никакой негативной позиции в отношении планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество, — заявил Путин. — Никогда. Что касается НАТО — да — мы всегда были против и эта позиция имеет под собой серьезные основания. Поскольку расширения НАТО к нашим границам, непосредственно, угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности Российской Федерации".

По словам Путина, он видит угрозу от приближения к границам РФ "военной инфраструктуры" НАТО.

Интересно отметить, что, на словах не возражая против вступления Украины в Евросоюз, хозяин Кремля раскритиковал возможность ЕС "содержать" обедневшее в ходе войны многомиллионное население Украины.

Напомним, что, по данным СМИ, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС намечено на декабрь 2023 года.

Тем временем, Медведев назвал условие начала переговоров по Украине. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой, заговорил о возможности переговоров по Украине.

У Зеленского объяснили, чем нужно ответить Путину на уничтожение людей в Грозе. Михаил Подоляк сделал заявление по поводу очередной "валдайской речи" Путина и ракетного удара по магазину-кафе села Гроза.

А народная артистка Украины ездила в Москву и расхваливала режим Кремля. Украинская народная артистка Ружена Рублева обвиняется в коллаборационной деятельности.



