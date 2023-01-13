В Кремле ответили против кого противостоит Россия

Президент Россия Владимир Путин объявил войну против Украины ради вымышленных целей денацификации и демилитаризации, однако чем дольше идет война, тем больше появляется мнение с кем якобы воюет Россия. В этот раз свои мнения изложил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский чиновник заявил, что дипломатическим решением войну в Украине не удастся решить. Как причиной таких слов Алексей Полищук называет то, что якобы украинские власти зависят от стран Запада, в том числе и США.

"На самом деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату", – говорит российский дипломат. Также Полищук называет Киев "орудием в руках Запада, прежде всего США".

Это не первый раз российские дипломаты жалуются на украинских союзников, которые поставляют военную помощь для Украины против российской агрессии. Россияне пытаются оправдать свои поражения на фронте против украинских войск якобы угрозами с Запада, которые пытаются стереть Россию с политической карты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции прошла закрытая встреча представителей одной из республик Российской Федерации, желающей выйти из состава России. На собрании объявили об осуждении российской агрессии против Украины, Грузии и Сирии.

Также "Комментарии" также писали о том, что Финляндия готовится к поставке танков для Украины. Решение подтвердил президент страны.

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