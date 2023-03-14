В Кремле назвали свои условия для мирных переговоров между Украиной и Россией

Во время утреннего брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков назвал условия, которые ставит Россия перед Украиной для "мирного" окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время утреннего брифинга ответил на несколько вопросов, в частности, часть из них касалась войны в Украине, зернового соглашения и мирного решения окончания военных действий. Спикер Кремля заявил, что Россия не собирается идти на компромиссы, а позиция Москвы "хорошо известна", поэтому российский политик призвал Украину признать ситуацию "де-факто", чтобы начать мирные переговоры.

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"Без учета Украины ситуации де-факто и новых реалий, мирный путь урегулирования появиться не может", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что "реалии России", это аннексированные четыре области Украины: Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская. Крым был аннексирован Россией в 2014 году после проведения незаконного референдума, результаты которого не признали международные сообщества.

Во время выступления Песков отметил, что существует много вопросов к передаче ядерных подлодок для Австралии от ее союзников. Такое решение также подверг критике китайский представитель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о возможном начале ведения дел по военным преступлениям РФ.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий назвал страну, которая должна решить судьбу войны. По его словам, у Украины нет возможности решать свою судьбу.



