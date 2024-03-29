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В Кремле могут пойти на обмен Белгорода на Крым. Названо условие

У России есть два варианта, что делать. Она может либо кардинально пойти на эскалацию и начать войну с НАТО, говорит историк Сергей Климовский, или же попытаться удержать Крым путем обмена на другие территории

сегодня, 20:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Сергей Климовский, сейчас в России проходит так называемая операция "Последний рывок Путина", которая связана с терактом в "Крокусе". По словам историка, когда станет понятно, что операция проваливается, то Кремль не только закроет бренд “Путин”, но и предложит обменять Крым на Белгородскую область, благо их площадь одинакова 27 тыс. и 27,1 тыс. кв. км.

В Кремле могут пойти на обмен Белгорода на Крым. Названо условие

Белгород

Климовский считает, что в Кремле такой обмен могут рассматривать не как запасной план “Б”, а как основной. В этом случае, подчеркивает эксперт, нарратив о наступлении на Харьков, который Москва с января продвигала по разным неофициальным каналам, слова Путина о “санитарной зоне” в Украине, заявления министра обороны Сергея Шойгу о наборе новых армий, и другое, включая “украинский след” в “Крокусе”, выглядят как цепочка актов психологического давления на Украину, разворачиваемая по нарастанию на грани блефа.

По словам историка, такая игра страны-агрессора не лишена смысла в контексте Женевского саммита мира, а также Вашингтонского саммита НАТО. В этом контексте, считает эксперт, РФ понимает, что война ей невыгодна – идти на повышение ставок и начинать агрессию против стран НАТО, Кремль не отваживается. При этом, добавляет он, война также бьет и по экономике РФ, она, например, не рассчитывала, что ее НПЗ будут пылать.

"Не удивительно, что у Кремля, как совокупной бюрократии, появилась идея выйти из войны с Украиной и вывести войска, но попытаться удержать Крым в обмен на Белгородскую область. Точнее, на ряд украинских земель от Стародубщины до Таганрога"
, — считает историк.

По его словам, Москва может вернуть Валуйки, Рыльск, Грайворон и ряд других населённых пунктов в западной полосе Белгородского и Курского субъектов РФ, суммарной площадью в 21 тыс. кв. км. Это будет выдаваться за “жест доброй воли” и исправление произвола коммунистов.

"В реальности такой жест будет вызван тем, что затяжная война идёт не по плану Кремля, не имеет для него приемлемой перспективы и нельзя удержать территориальные захваты в Украине. Во всяком случае в их нынешнем объёме"
, — подчеркнул Климовский.

То есть, подчеркивает он, у Кремля остаются два варианта – идти на повышение военной эскалации вплоть до столкновения с НАТО с целью одним рывком кардинально изменить ситуацию в свою пользу, или столь же кардинально выйти из войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ якобы планирует захватить Харьков.




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Источник: https://www.facebook.com/klimovskiy.s/posts/pfbid02f1BxRZhffe15Zt14hmLiF5TGDAfkJRbqEEzSmGqmviNQ2zpMNHw8s9vBQj1wRoB5l
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:11

А Гто ж там у нас думкою багатіє? Порівняйте свої здобутки за 33 роки розкрадання і російські, хоча б як вони змінились за ці останні 2 роки. Та навіть Ємен, за твердженням терористичного Ізраїлю, виробляє балистичні ракети. Життя малоправославних нічого не вчить - вони не змінюються, вони навіть досі срібняки несуть попам юдейського Бога - хоч ті вже "свачэну хрэстову походу" оголосылы, їм у нацпам'ятному лахмітті зручно. Будуть вити від болю, гинути, але зі злобою на вустах - пыхкаючы на весь світ.


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