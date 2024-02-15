В Кремле дали ответ, действительно предлагали Вашингтону заморозить войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин предлагал властям США заморозить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", в этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на соответствующую статью Reuters, передают росСМИ.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Нет, это не правда", — заявил главный рупор Кремля.

В частности, 13 февраля Reuters выдало материал, что Путин через посредников "посылал сигналы" США, сообщая, что готов рассмотреть вопрос прекращения войны в Украине с условием, что российские войска останутся на оккупированных ими украинских землях. Однако в Вашингтоне, по данным источников издания, это предложение отвергли, не намереваются вести переговоры в обход Украины. Посредниками же были арабские партнеры Кремля на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — после путинского интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, казалось бы, любому здравомыслящему человеку понятно, что вести переговоры с обезумевшим хозяином Кремля – нет смысла. На этом акцентирует тот же канцлер Германии Олаф Шольц, призывая сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков также в очередной раз дает понять, что переговоры возможны лишь, если Украина признает "совершенно иную реальность" (то есть откажется от оккупированных россиянами территорий – и даже тех, что им не удалось захватить). При этом тема переговоров то и дело всплывает в высказываниях разного рода политиков, чиновников, глав государств. Сам Путин периодически жалуется, что с ним не хотят договариваться, а он-то якобы готов. Каковы перспективы и варианты переговорного кейса? Возможен ли он – в том или ином виде – в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



