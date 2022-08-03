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В Краматорске коп и начальник военкомата "отмазывали" и "помогали" избежать мобилизации

Начальник военкомата и правоохранитель требовали 2 тысячи долларов за справку

3 августа 2022, 23:58
Автор:

Лиля Воробьева
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В Краматорске был задержан начальник военкомата и правоохранитель, которые установили таксу — 2 тысячи долларов за изготовление справки, что свидетельствует о непригодности к военной службе. Об этом сообщает ДБР в Telegram и информируют на сайте специализированной прокуратуры Южного региона в военной и оборонной сферах.

В Краматорске коп и начальник военкомата "отмазывали" и "помогали" избежать мобилизации

В Краматорске задержан полицейский и начальник военкомата (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, работниками ДБР был задержан руководитель одного из райцентров комплектования в городе Краматорск и его сообщник, который требовал откуп у призывника за то, что снимут его с военного учета. Полицейский был задержан, когда он передавал справку "клиенту". Справку сфальсифицировал за 2 тысячи зеленых начальник одного из местных военкоматов. Работники ДБР, проводя обыски, нашли у злоумышленников деньги, оружие и даже боеприпасы.

При этом, в городе Днепр за взяточничество был разоблачен сотрудник военкомата. За определенную сумму – это 130 тысяч грн., ловкач пообещал местному призывнику, которого знал, помочь решить вопрос, как освободиться от мобилизации.

"Его знакомый уже несколько раз не появлялся по повестке и работник военкомата обещал поговорить с нужными людьми и таким образом помочь избежать мобилизации", — рассказывают о мотиве преступления правоохранители. Представители ДБР совместно с работниками Службы безопасности Украины взяли взяточника, когда он получал деньги.


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепропетровской области задержали пьяного полковника СБУ . В Днепропетровской области патрульная полиция остановила машину, за рулем, в которой находился работник СБУ. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.





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Источник: https://vppdr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=317274
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