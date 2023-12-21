В Конгрессе надеются на утверждение пакета помощи Украине, но уже изучают "план Б"

Конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли заявил, что Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине уже в январе 2024 года, а в случае провала этого решения придется искать "процедурные методы" и задействовать так называемый "план Б". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Майк Квигли сделал в интервью "Голосу Америки".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Представитель Демократической партии заявил, что он верит в одобрение пакета годовой помощи где-то в середине января, а также надеется, что из Палаты представителей не будут звучать сомнения в поддержке Украины.

"Опять же наше решение о помощи Киеву дает сигнал как врагам, так и друзьям по НАТО. И я очень обеспокоен, что если мы затянем с помощью Украине, многие наши союзники сделают то же самое", — высказался Квигли.

Отвечая на вопрос о "плане Б" на случай провала рассмотрения пакета помощи Украине, законодатель сказал, что, если до этого дойдет, то есть "некоторые процедурные методы". В частности, Конгресс может попытаться "освободить" законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть законопроекты "о чистом финансировании", которые финансируют Украину.

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