В КНДР ответили на обвинения о помощи России в войне

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Кравцев Сергей
Северная Корея назвала "необоснованным" обвинение в передаче России баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон, пишет KCNA.
Северная Корея помогает РФ
Кроме того, чиновник заявил, что война в Украине "является порождением конфронтационной политики США", которые "расширили НАТО на Восток в ущерб рациональным и справедливым интересам России".
Заканчивается заявление представитель Северной Кореи пригрозил США, отметив, что Вашингтону стоит хорошо подумать, с кем связываются, и задуматься над дальнейшим убытком, а не будущей прибылью.
Читайте также на портале "Комментарии" — за неполные две недели нового года в мире, где и так полыхают российско-украинская война, а также война Израиля против ХАМАС, накалился еще ряд точек. Так, Северная Корея обстреливает Южную, намекая на готовность к большой войне. А США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене – в ответ на бесчинства последних в Красном море. Фактически начинает сбываться один из рисков, обозначенных The Time в топ-угрозах 2024 года. А именно – расширение войны на Ближнем Востоке. Да и еще один риск (страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга – и действовать более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене) явно имеет место быть (те же северокорейские ракеты уже летят по Украине). Можно ли говорить, что мир уже – в Третьей мировой войне? Готова ли его демократическая часть, наконец, не просто признать факт наличия новой оси зла – но и начать совместные меры по ее уничтожению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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