В КНДР ответили на обвинения о помощи России в войне

Северная Корея назвала "необоснованным" обвинение в передаче России баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон, пишет KCNA.

Северная Корея помогает РФ

"Попытка США объявить вне закона законные отношения между самостоятельными суверенными государствами является незаконным действием, диаметрально противоположным цели Устава ООН для развития дружественных отношений между государствами на основе уважения к принципам равноправия народа и его права на самоопределение, также является всесторонним отказом от международных прав", – заявил Ким Сон.

Кроме того, чиновник заявил, что война в Украине "является порождением конфронтационной политики США", которые "расширили НАТО на Восток в ущерб рациональным и справедливым интересам России".

Заканчивается заявление представитель Северной Кореи пригрозил США, отметив, что Вашингтону стоит хорошо подумать, с кем связываются, и задуматься над дальнейшим убытком, а не будущей прибылью.

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