В Кировоградской области мужчина застрелился из оружия полицейского, прибывшего на вызов

В Светловодске Кировоградской области местный житель застрелился из оружия патрульного, прибывшего на оперативный вызов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

В Светловодске мужчина застрелился из патрульного оружия (фото из открытых источников)

По предварительной информации, 28 марта, ночью, в Светловодске правоохранители получили сообщение о том, что мужчина угрожает совершить самоубийство.

"Приехав на место происшествия, полицейский наряд, наблюдая неадекватное поведение мужчины, вызвал скорую помощь. После осмотра медиков его должны были доставить в психическую больницу в областном центре. Однако гражданин выхватил в правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте" ", – сообщают в ДБР.

В сообщении говорится, что работники ДБР устанавливают все обстоятельства происшествия. Также возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

В настоящее время продолжаются судебные экспертизы и служебное расследование, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Одесской области военный совершил самоубийство . В Подольске Одесской области родственники военнослужащего нашли его дома повешенным. На место вызвали полицию и медиков. Работники "скорой" констатировали смерть.

По информации, 28-летний военный повесился дома, использовав кабель. Известно, что мужчина нес службу по контракту в воинской части А2980 одиннадцатого отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь". То ли это самоубийство, то ли убийство выясняют следователи. Во время обысков в квартире погибшей предсмертной записки не было обнаружено. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.



