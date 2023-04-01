В Киеве состоялся первый выпуск капелланов

Сегодня в стенах Собора Святой Софии — Премудрости Божьей состоялся первый выпуск военных капелланов, завершивших шестимесячные курсы повышения квалификации по военному капелланству Вооруженных Сил Украины, пишут "Комментарии".



После курсов по военному капелланству, 30 выпускников получили сертификаты

Подготовка тридцати военных капелланов от пяти религиозных организаций прошла на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Мы живем в новых реалиях. У нас есть новое украинское законодательство, согласно которому капеллан является военнослужащим. Поэтому все вы должны получить соответствующее воинское звание. Вы, украинские военные капелланы, являетесь духовным щитом и защитой наших военнослужащих. Вы должны внушать в душе наших воинов надежду и любовь", — обратился к выпускникам Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр вручила выпускникам курсов соответствующие сертификаты и шеврон с надписью "Быть рядом", которая является девизом каждого капеллана.

"В Украине впервые выпускаются военные капелланы. Начиная с 2014 года наше войско впервые будет усилено именно такими воинами. Я не боюсь того, что капелланы станут воинами, потому что это воины за силу духа наших бойцов, – подчеркнула Маляр. – Нам нужна эта большая армия людей света, людей духа, которые будут поддерживать наших бойцов. Украина — страна-воин, и у нас теперь нет другого пути, ведь мы боремся за наше право на существование, и Бог с нами".

Большинство выпускников уже были в районе проведения боевых действий, где обеспечивали моральную потребность воина — оставаться человеком и поддерживали духовные силы украинских защитников. Сейчас решается вопрос создания центра подготовки военных капелланов, который будет функционировать на базе Военного института имени Тараса Шевченко.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине стартовал онлайн-курс современной военной выучки . Война с Россией заставила ВСУ искать разные подходы к обучению потенциальных военнослужащих.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине сформировали 8 бригад " Гвардии Наступления ".

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