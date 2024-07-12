В Киеве скончался 7-летний мальчик, пострадавший от ракетного удара "Охматдета"

В киевском кардиоцентре скончался 7-летний Егор Завадецкий из Голыни, который стал жертвой вражеского ракетного удара по больнице "Охматдет". О смерти ребенка в соцсети сообщила мама мальчика Анастасия Завадецкая .

Умер 7-летний мальчик из Прикарпатья, лежавший в "Охматдете"

Мальчик 12 дней боролся за жизнь в состоянии комы после того, как получил тяжелые травмы в результате падения с велосипеда, что привело к отеку мозга и глаз. Находясь в крайне тяжелом состоянии, его органы один за другим отказывали, и, несмотря на все усилия медиков, утро 12 июля стало для Егора последним.

"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказала, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. И снова операция, длившаяся 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови".

Егор Завадецкий пострадал во время ракетного удара, когда он вместе с матерью находился в "Охматдете". Инцидент произошел в момент, когда мальчик находился в стационаре после операции.

По словам врачей, у Егора отказали почки, печень и желудок, а также начала отмирать правая рука. Ребёнка пытались поддерживать на диализе, но ослабленное тело не смогло справиться с последствиями травм. Его состояние стабильно ухудшалось, и каждый день борьбы был насыщен надеждой и отчаянием.

Жизнь Егора оборвалась в кардиоцентре, куда он был перевезен из "Охматдета" в поисках лучшей медицинской помощи. К сожалению, несмотря на огромные усилия медиков они не смогли спасти маленькую жизнь.

Ранее "Комментарии" писали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти первого ребенка в результате ракетного обстрела больницы "Охматдет", произошедшего 8 июля. Маленький мальчик скончался в одной из больниц Киева, куда транспортировали срочно после атаки.

Напомним, что на момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.