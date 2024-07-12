В Киеве скончался 7-летний мальчик, пострадавший от ракетного удара "Охматдета"

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Черновалова Кристина
В киевском кардиоцентре скончался 7-летний Егор Завадецкий из Голыни, который стал жертвой вражеского ракетного удара по больнице "Охматдет". О смерти ребенка в соцсети сообщила мама мальчика Анастасия Завадецкая .
Умер 7-летний мальчик из Прикарпатья, лежавший в "Охматдете"
Мальчик 12 дней боролся за жизнь в состоянии комы после того, как получил тяжелые травмы в результате падения с велосипеда, что привело к отеку мозга и глаз. Находясь в крайне тяжелом состоянии, его органы один за другим отказывали, и, несмотря на все усилия медиков, утро 12 июля стало для Егора последним.
Егор Завадецкий пострадал во время ракетного удара, когда он вместе с матерью находился в "Охматдете". Инцидент произошел в момент, когда мальчик находился в стационаре после операции.
По словам врачей, у Егора отказали почки, печень и желудок, а также начала отмирать правая рука. Ребёнка пытались поддерживать на диализе, но ослабленное тело не смогло справиться с последствиями травм. Его состояние стабильно ухудшалось, и каждый день борьбы был насыщен надеждой и отчаянием.
Жизнь Егора оборвалась в кардиоцентре, куда он был перевезен из "Охматдета" в поисках лучшей медицинской помощи. К сожалению, несмотря на огромные усилия медиков они не смогли спасти маленькую жизнь.
Ранее "Комментарии" писали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти первого ребенка в результате ракетного обстрела больницы "Охматдет", произошедшего 8 июля. Маленький мальчик скончался в одной из больниц Киева, куда транспортировали срочно после атаки.
Напомним, что на момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
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