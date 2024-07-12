В больнице "Охматдет" скоро начнется строительство нового корпуса вместо старого, который был серьезно поврежден ракетным ударом 8 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Работы начнутся после подготовительных процедур и технической оценки здания.

В Киеве пларинуют снести поврежденный корпус "Охматдета"

В результате ракетной атаки старый хирургический корпус больницы был так сильно поврежден, что его придется снести.

"Сейчас проходит процесс технического обследования бывшего старого хирургического корпуса, и скорее всего, он также будет подлежать сносу, — добавил он. — Мы с командой "Охматдет" работаем над медицинским заданием, чтобы начать проектировать на этой территории новый корпус", — сказал министр.

Министр добавил, что сейчас идет оценка ущерба, который был нанесен атакой. В ближайшее время будет выбран подрядчик, который возьмет на себя строительство.

На пресс-конференции также было отмечено, что на территории больницы находятся объекты культурного наследия, которые также пострадали. Министерство культуры занимается оценкой и планированием их восстановления.

Виктор Ляшко сообщил, что уже собрано более 800 миллионов гривен на проект. Эти средства поступили от партнеров, волонтеров, благотворительных фондов и правительства. Главная цель — восстановление нового корпуса и замена поврежденного оборудования..

Стоимость оборудования, которое нужно заменить, оценивается в 360-400 миллионов гривен. Министр также отметил, что некоторые производители выразили готовность предоставить часть необходимого оборудования бесплатно. Это значительно ускорит процесс восстановления и позволит больнице быстрее вернуться к полноценной работе.

Ранее “Комментарии” писали, что в больнице продолжаются первоочередные работы по восстановлению электро- и водоснабжения, система медицинского газоснабжения, а также ведется оценка состояния других инженерных сетей.