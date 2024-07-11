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"Охматдет" восстанавливается после атаки: какие работы начали

Больница уже восстановила электроэнергией и водоснабжение

11 июля 2024, 16:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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На второй день после атаки, в детской больнице Охматдет уже активно работают над восстановлением. В настоящее время продолжаются первоочередные работы по восстановлению электро- и водоснабжения, система медицинского газоснабжения, а также ведется оценка состояния других инженерных сетей.

"Охматдет" восстанавливается после атаки: какие работы начали

Восстановительные работы в Охматдете начались

Главное сейчас – быстро восстановить основные медицинские службы, такие как операционные залы и отделения интенсивной терапии. Это поможет вновь принимать пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поделился, что в планах не только восстановить больницу, но и построить новый корпус со всеми современными технологиями.

“Параллельно продолжается работа по комплексной оценке нанесенного ущерба. Уже сегодня мы с командой медучреждения понимаем целесообразность строительства нового корпуса вместо разрушенного и одного из поврежденных, отвечающего самым современным стандартам. Благодаря сплоченности правительства, украинцев, представителей бизнеса, международных партнеров мы восстановим Охматдет и сделаем его еще более современным”, – рассказал Виктор Ляшко.

”Охматдет” восстанавливается после атаки: какие работы начали - фото 2
”Охматдет” восстанавливается после атаки: какие работы начали - фото 3

В настоящее время некоторые отделения временно переедут в другие больницы Киева, чтобы продолжать лечение детей.

Отметим, что правительство выделило первые 100 млн. гривен для проведения неотложных работ по восстановлению. Кроме того, через платформу UNITED24 собрано более 300 млн. грн. На вечер 10 июля на официальном благотворительном счете Охматдета и счета фонда "Охматдет" было собрано более 411 млн грн.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти первого ребенка в результате произошедшего 8 июля ракетного обстрела больницы "Охматдет". Маленький мальчик скончался в одной из больниц Киева, куда транспортировали срочно после атаки.



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Источник: https://moz.gov.ua/uk/vidnovlyuvalni-roboti-v-ohmatditi-pochalisya-likarnya-vzhe-z-elektroenergiyeyu-j-vodopostachannyam-na-cherzi-vidnovlennya-nadannya-kritichno-vazhlivih-medichnih-poslug
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