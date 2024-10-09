В какой период войны вероятность того, что Путин применит ядерное оружие выросла до 50%

Оценка американской разведки показала, что вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин развернет ядерное оружие, если российские войска будут окружены украинскими силами, выросла с 5% до 50%. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд, ссылаясь на данные разведки США.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вудворд поделился подробностями за сентябрь 2022 года, когда разведывательные органы сообщали, что Владимир Путин рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия во время войны с Украиной. Это именно тот период, когда российская армия в Украине была вынуждена отступать.

"В начале октября 2022 года Байден сказал на частном сборе средств в доме Джеймса Мердока, сына медиа-магната Руперта Мердока, что "мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", – отметил Боб Вудворд.

Вудворд также описывает разговоры министра обороны США Ллойда Остина с тогдашним главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, в которых он предупредил, что, если Россия применит ядерное оружие, "все ограничения, которые мы применяли в Украине, будут пересмотрены".

В свою очередь Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина выступить против использования ядерного оружия. Вудворд делает вывод, что реакция Си, а также отсутствие катастрофического прорыва российских сил в Украине были достаточными, чтобы снизить угрозу ядерного нападения.

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