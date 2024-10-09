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В какой период войны вероятность того, что Путин применит ядерное оружие выросла до 50%

США предупреждали, что, если Россия применит ядерное оружие, все ограничения, которые Вашингтон применял в Украине, будут пересмотрены

сегодня, 12:14
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Кравцев Сергей

Оценка американской разведки показала, что вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин развернет ядерное оружие, если российские войска будут окружены украинскими силами, выросла с 5% до 50%. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд, ссылаясь на данные разведки США.

В какой период войны вероятность того, что Путин применит ядерное оружие выросла до 50%

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вудворд поделился подробностями за сентябрь 2022 года, когда разведывательные органы сообщали, что Владимир Путин рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия во время войны с Украиной. Это именно тот период, когда российская армия в Украине была вынуждена отступать.

"В начале октября 2022 года Байден сказал на частном сборе средств в доме Джеймса Мердока, сына медиа-магната Руперта Мердока, что "мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", – отметил Боб Вудворд.

Вудворд также описывает разговоры министра обороны США Ллойда Остина с тогдашним главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, в которых он предупредил, что, если Россия применит ядерное оружие, "все ограничения, которые мы применяли в Украине, будут пересмотрены".

В свою очередь Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина выступить против использования ядерного оружия. Вудворд делает вывод, что реакция Си, а также отсутствие катастрофического прорыва российских сил в Украине были достаточными, чтобы снизить угрозу ядерного нападения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль систематически угрожает не только Украине, но всему Западу применением ядерного оружия. Причем Москва это делает не только с началом полномасштабной войны, но и гораздо раньше, когда аннексировала Крым. Развяжет ли Путин ядерную войну и подействовали ли угрозы Кремля и США отказались от идеи давать разрешение Украине на применение дальнобойного оружия по территории РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.



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