Развяжет ли Путин ядерную войну: чего испугались США

Кремль систематически угрожает не только Украине, но всему Западу применением ядерного оружия. Причем Москва это делает не только с началом полномасштабной войны, но и гораздо раньше, когда аннексировала Крым. Развяжет ли Путин ядерную войну и подействовали ли угрозы Кремля и США отказались от идеи давать разрешение Украине на применение дальнобойного оружия по территории РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин не раз уже угрожал Западу началом ядерной войны

Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман в колонке The New York Times выразил мнение, что применение ядерного оружия Россией – самый опасный вариант, но не самый вероятный.

Эксперт считает, что целью недавнего изменения ядерной доктрины РФ, новой "красной линии" Путина была попытка повлиять на США в вопросе предоставления разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием.

Фридман напомнил, что с тех пор как Россия аннексировала Крым в 2014 году, Путин не раз угрожал Западу началом ядерной войны.

"Каждое из этих заявлений в разное время имело целью удержать страны НАТО от определенных действий — вступление Швеции и Финляндии в НАТО, снабжение Западом оружия в Украине... Но, как мы знаем, Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Европа и США поставляли Украине ракетные установки, танки, истребители F-16 и ракеты большой дальности не было", — отметил профессор.

Автор предположил, что ни одно из вышеперечисленных действий не оправдывало столь резкой эскалации, поскольку любое применение ядерного оружия подняло бы войну в Украине на новый, исключительно опасный уровень.

Путин по своей натуре трус

Политический эксперт Вадим Денисенко в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что главной причиной отказа администрации Байдена предоставить разрешение на удары в глубь территории РФ стала угроза российских диверсий в США и ЕС.

"Конечно, часть американского истеблишмента опасается ядерных угроз со стороны РФ. Хотя это не основная причина отказа предоставить нам разрешение бить их оружием вглубь территории РФ. Главная причина – и об этом недавно писали в одном из западных СМИ – заключается в том, что если такое разрешение Украина все-таки получит, то РФ может прибегнуть к диверсиям в США и ЕС. Вроде бы такую ​​информацию располагают разведывательными службами. В частности, подпали склады с боеприпасами, уничтожение военной инфраструктуры и подобные террористические акты", — пояснил Денисенко.

По словам эксперта, ядерные угрозы Путина следует рассматривать в контексте президентских выборов в США.

Вадим Денисенко считает, что Путин, будучи по своей натуре трусом, в принципе очень боится применять ядерное оружие. Эксперт согласен с тем, что диктатор поднимает ставки и резко заявляет о том, что готов применить ядерное оружие. Впрочем, все его заявления об изменении ядерной доктрины РФ не связаны с Украиной, а больше следует рассматривать в контексте выборов в США.

"Поскольку один из главных тезисов, с которым Дональд Трамп идет на выборы, заключается в запугивании Третьей мировой войной и что только он способен ее не допустить. Поэтому в этом случае Путин очень четко подыгрывает Трампу и заявляет о готовности к ядерной войне", – добавил он.

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