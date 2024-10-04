Развяжет ли Путин ядерную войну: чего испугались США

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Кравцев Сергей
Кремль систематически угрожает не только Украине, но всему Западу применением ядерного оружия. Причем Москва это делает не только с началом полномасштабной войны, но и гораздо раньше, когда аннексировала Крым. Развяжет ли Путин ядерную войну и подействовали ли угрозы Кремля и США отказались от идеи давать разрешение Украине на применение дальнобойного оружия по территории РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман в колонке The New York Times выразил мнение, что применение ядерного оружия Россией – самый опасный вариант, но не самый вероятный.
Эксперт считает, что целью недавнего изменения ядерной доктрины РФ, новой "красной линии" Путина была попытка повлиять на США в вопросе предоставления разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием.
Фридман напомнил, что с тех пор как Россия аннексировала Крым в 2014 году, Путин не раз угрожал Западу началом ядерной войны.
Автор предположил, что ни одно из вышеперечисленных действий не оправдывало столь резкой эскалации, поскольку любое применение ядерного оружия подняло бы войну в Украине на новый, исключительно опасный уровень.
Политический эксперт Вадим Денисенко в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что главной причиной отказа администрации Байдена предоставить разрешение на удары в глубь территории РФ стала угроза российских диверсий в США и ЕС.
По словам эксперта, ядерные угрозы Путина следует рассматривать в контексте президентских выборов в США.
Вадим Денисенко считает, что Путин, будучи по своей натуре трусом, в принципе очень боится применять ядерное оружие. Эксперт согласен с тем, что диктатор поднимает ставки и резко заявляет о том, что готов применить ядерное оружие. Впрочем, все его заявления об изменении ядерной доктрины РФ не связаны с Украиной, а больше следует рассматривать в контексте выборов в США.
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