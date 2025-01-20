В какой населенный пункт пытаются прорваться оккупанты, не считаясь с потерями: заявление военных

Российские оккупанты, не считаясь с многочисленными потерями, пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Великой Новоселки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта", — говорится в сообщении ОСГВ.

Отмечается, что на направлении враг также при поддержке бронетехники атаковал в районах Константинополя и Зеленовки.

Во время огневого поражения было уничтожено и повреждено шесть бронемашин врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ, защищающие Большую Новоселку Донецкой области, рассказывают, что российские оккупанты атакуют по нескольким направлениям. Как пояснил Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться в Запорожскую и Днепропетровскую области.

По его словам, после захвата города Угледар россияне начали наступление на населенный пункт Большая Новоселка. Он пояснил, что в нескольких километрах от этого поселка пересекаются три области – Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. Именно этот участок интересен противнику, поскольку оттуда можно двигаться в сторону Запорожской области на запад, в сторону Днепропетровской области.

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