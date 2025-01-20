Действительно ли Покровск в оперативном окружении: когда РФ начнет наступление сразу на две области

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Кравцев Сергей
На фронте оккупанты продолжают свое давление. Можно ли говорить об оперативном окружении Покровска? Почему россиянам так "интересна" Великая Новоселка? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона заявил, что о возможном окружении Покровска говорить точно рано.
Грабский подчеркнул, что именно на этом участке фронта наблюдается сейчас самая высокая активность противника. И речь идет не только о Покровске, а собственно о выходе противника на линию Покровск-Константиновка-Часов Яр.
В то же время Грабский подчеркнул, что темпы продвижения россиян падают, врагу все труднее проводить наступательные действия на фронте.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ, защищающие Большую Новоселку Донецкой области, рассказывают, что российские оккупанты атакуют по нескольким направлениям. Как пояснил Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться в Запорожскую и Днепропетровскую области.
По его словам, после захвата города Угледар россияне начали наступление на населенный пункт Большая Новоселка. Он пояснил, что в нескольких километрах от этого поселка пересекаются три области – Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. Именно этот участок интересен противнику, поскольку оттуда можно двигаться в сторону Запорожской области на запад, в сторону Днепропетровской области.
По его словам, оккупанты уже захватили населенные пункты Нескучное и Времовку, которые находятся вплотную к Большой Новоселке, что позволяет давить на Силы обороны с юга, запада и востока. В то же время на севере перерезаны пути на населенный пункт Большой Комар и дальше.
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