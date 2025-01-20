Действительно ли Покровск в оперативном окружении: когда РФ начнет наступление сразу на две области

На фронте оккупанты продолжают свое давление. Можно ли говорить об оперативном окружении Покровска? Почему россиянам так "интересна" Великая Новоселка? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день противник не имеет возможности атаковать Покровск.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона заявил, что о возможном окружении Покровска говорить точно рано.

"На сегодняшний день противник не имеет возможности атаковать Покровск. Они чувствуют, что сил и средств у них недостаточно, поэтому сейчас пытаются обойти Покровск с запада и с востока. Противник намерен создать предпосылки для дальнейшего продвижения. Говорить об оперативном окружении Покровска пока очень рано. Потому что мы не даем возможности противнику прорваться", — отметил эксперт.

Грабский подчеркнул, что именно на этом участке фронта наблюдается сейчас самая высокая активность противника. И речь идет не только о Покровске, а собственно о выходе противника на линию Покровск-Константиновка-Часов Яр.

"И именно поэтому это касается и Часового Яра, и попытки его пройти в районе Торецка и Покровска", — отметил он.

В то же время Грабский подчеркнул, что темпы продвижения россиян падают, врагу все труднее проводить наступательные действия на фронте.

"Если в ноябре среднесуточные темпы продвижения составляли примерно 26 квадратных километров в сутки, то по данным Института изучения войны, в декабре – до 9 кв. км. Если в ноябре потери противника примерно 43 тыс., то в декабре мы уже говорим о 47 тыс. .И сейчас мы видим, что высокую активность россияне сохраняют только на Покровском, частично на Купянском направлениях, и на территории РФ – на Курском. То есть противник вынужден тасовать войска, отчаянно бросать все, что возможно, но объективные темпы его продвижения уменьшаются", — сказал полковник запаса.

После захвата города Угледар россияне начали наступление на населенный пункт Большая Новоселка

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ, защищающие Большую Новоселку Донецкой области, рассказывают, что российские оккупанты атакуют по нескольким направлениям. Как пояснил Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться в Запорожскую и Днепропетровскую области.

По его словам, после захвата города Угледар россияне начали наступление на населенный пункт Большая Новоселка. Он пояснил, что в нескольких километрах от этого поселка пересекаются три области – Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. Именно этот участок интересен противнику, поскольку оттуда можно двигаться в сторону Запорожской области на запад, в сторону Днепропетровской области.

"Это планы и намерения врага. Задача украинской стороны – найти способы противодействия этим планам в крайне непростых условиях. Потому что в зоне Великой Новоселки создаются условия, когда оборона, охрана и защита этого населенного пункта не должна превышать целесообразность его содержания длительное время, учитывая на возможности обеспечения нашего контингента и рисков для наших военных", — сказал специалист.

По его словам, оккупанты уже захватили населенные пункты Нескучное и Времовку, которые находятся вплотную к Большой Новоселке, что позволяет давить на Силы обороны с юга, запада и востока. В то же время на севере перерезаны пути на населенный пункт Большой Комар и дальше.

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