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В июле Украине передадут новое оружие

Начнутся поставки нового типа дронов Tekever

сегодня, 17:01
Автор:

Константин Куликов
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В июле начнутся поставки Украине беспилотников португальского производителя Tekever для поддержки наземных и морских операций, финансируемые Международным фондом поддержки Украины, инициированным Великобританией. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание Defense News.

В июле Украине передадут новое оружие

Tekever

Эти поставки финансируют Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания.


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По словам представителя компании, система Tekever AR3, которая будет передана Украине, может быть использована для продолжительных операций длительностью до 16 часов и для вертикальных взлета и посадки, передает DW.

Беспилотник имеет размах крыльев длиной 3,5 м и длину 1,9 кг. Масса беспилотника – 25 кг, полезная нагрузка – 4 кг. В версии с вертикальным взлетом и посадкой продолжительностью пребывания в воздухе – до 8 часов, при пуске с катапульты – до 16 часов. Максимальная высота – 3600 м над уровнем моря, радиус связи – 100 км, крейсерская скорость – 75-90 км/ч.

Беспилотник сегодня эксплуатируется вооруженными силами двух стран – Португалии и Нигерии.

Тем временем, на форуме в Санкт-Петербурге Путин решил похвастаться наворованным в Украине.

Украина на пути к тому, чтобы освободить Крым. Генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что сейчас ВСУ ищут слабые места в обороне противника.

А Блинкен отреагировал на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси. США не видят факторов, которые бы свидетельствовали о готовности Кремля применить ядерное оружие. Даже после заявлений президента РФ Владимира Путина. 




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