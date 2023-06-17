В июле Украине передадут новое оружие

В июле начнутся поставки Украине беспилотников португальского производителя Tekever для поддержки наземных и морских операций, финансируемые Международным фондом поддержки Украины, инициированным Великобританией. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание Defense News.

Tekever

Эти поставки финансируют Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания.

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По словам представителя компании, система Tekever AR3, которая будет передана Украине, может быть использована для продолжительных операций длительностью до 16 часов и для вертикальных взлета и посадки, передает DW.

Беспилотник имеет размах крыльев длиной 3,5 м и длину 1,9 кг. Масса беспилотника – 25 кг, полезная нагрузка – 4 кг. В версии с вертикальным взлетом и посадкой продолжительностью пребывания в воздухе – до 8 часов, при пуске с катапульты – до 16 часов. Максимальная высота – 3600 м над уровнем моря, радиус связи – 100 км, крейсерская скорость – 75-90 км/ч.

Беспилотник сегодня эксплуатируется вооруженными силами двух стран – Португалии и Нигерии.

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