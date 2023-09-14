В Италии озвучили прогноз – сколько времени еще понадобится Украине для завершения войны

В Италии выразили надежду, что боевые действия в Украине закончатся через 7-8 месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет "la Repubblica".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Getty Images

"Я надеюсь, что в течение следующих 7 или 8 месяцев будет предпринята попытка решения войны в Украине. Это моя надежда", — заявил глава Минобороны Италии.

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По его словам, мир в Украине может наступить только в том случае, если российский диктатор Владимир Путин отдаст команду о прекращении огня.

Также Крозетто высказался об украинском контрнаступлении, которое он назвал нелегкой "прогулкой".

Стоит отметить, глава Минобороны Италии не впервые озвучивает свои размышления о завершении войны в Украине. В апреле 2023 года министр заявлял, что для окончания войны в Украине необходимы переговоры. Причем для установления мира "требуется другой собеседник".

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