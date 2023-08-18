В ISW рассказали, почему теперь контрнаступление ВСУ может пойти быстрее

Российские силы приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для удержания Роботино и Урожайного, поэтому недавние успехи Украины в этих районах свидетельствуют о деградации российской обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо вывода своих войск означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью ослабить российские подразделения перед наступлением.

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Кроме того, передислокация российских сил из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции российских сил, которые оборонялись на западе Запорожской области без ротации с начала контрнаступления.

"Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российские войскам придется укреплять одни участки фронта за счет других, что, вероятно, ослабит российские оборонительные рубежи в целом и даст украинским силам возможности для использования", — отмечают аналитики.

Недавняя жалоба командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, обороняющегося в районе границы Донецкой и Запорожской областей, на то, что российское командование не отправило подкрепления для российских сил в Урожайном, может свидетельствовать о том, что российское командование уже делает трудный выбор в отношении приоритетных направлений при наступлении украинских войск, заявляют в ISW.

"Вероятность того, что российским силам придется отойти на второстепенные подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва украинских войск, возрастает, а дальнейшая деградация российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение", — подчеркивают аналитики.

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