В ISW рассказали, почему теперь контрнаступление ВСУ может пойти быстрее

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские силы приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для удержания Роботино и Урожайного, поэтому недавние успехи Украины в этих районах свидетельствуют о деградации российской обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Аналитики считают, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо вывода своих войск означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью ослабить российские подразделения перед наступлением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме того, передислокация российских сил из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции российских сил, которые оборонялись на западе Запорожской области без ротации с начала контрнаступления.
Недавняя жалоба командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, обороняющегося в районе границы Донецкой и Запорожской областей, на то, что российское командование не отправило подкрепления для российских сил в Урожайном, может свидетельствовать о том, что российское командование уже делает трудный выбор в отношении приоритетных направлений при наступлении украинских войск, заявляют в ISW.
Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорит обстановка на фронте и среди союзников Украины – что может измениться.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 07:47
Поганою ознакою є те, що вся переможність збудована на брехні, і нічого не змінилося. Вперед до старого брехливого!