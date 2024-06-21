В ISW рассказали о красной линии, которую Байден все еще боится перешагнуть

Администрация Джо Байдена все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Эксперты напомнили, что издание "Politico", со ссылкой на анонимных чиновников США, сообщило, что Соединенные Штаты позволяют украинским силам наносить удары по российским войскам там, где они атакуют Украину через международную границу, имея в виду международную границу вблизи Сумской, Черниговской и Харьковской областей Украины. Это заявление не означает изменение политики США. Заявление проясняет контуры текущей политики США: украинские войска могут использовать HIMARS для удара по российским силам, которые готовятся или активно атакуют Украину, но, вероятно, не могут поразить все законные российские военные цели в зоне действия украинских HIMARS, в частности, в Белгородской, Курской, Брянской области РФ.

В статье "Politico" признается, что украинские и европейские чиновники призвали администрацию президента Джо Байдена еще больше ослабить ограничения и позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в России.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России, и политика США все еще запрещает украинским силам использовать ATACMS где угодно в России", — говорится в отчете.

В Институте считают, что этот шаг Байдена является шагом в правильном направлении, но сам по себе неадекватен и не способен помешать масштабным операциям России.

ISW считает, что Запад сохраняет способность существенно препятствовать российским операциям, позволяя Украине использовать предоставленное оружие для ударов по оперативному тылу России и глубокому тылу.

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