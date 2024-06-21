РФ проиграет войну против Украины: теперь все зависит только от одного решения

Несмотря на риторику российского диктатора Владимира Путина и его угрозы, в частности ядерным оружием, РФ не сможет победить Украину, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"ISW продолжает оценивать, что Россия не может победить Украину или Запад – и, скорее всего, проиграет, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что во время визитов в Северную Корею и Вьетнам Путин начал масштабную информационную операцию, направленную на саботаж усилий партнеров Украины по четкому определению общей стратегической цели относительно неизбежного поражения в незаконной захватнической войне России в Украине.

При этом аналитики обращают внимание, что президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "одержала победу, а Россия не взяла верх", обсуждая американо-украинское соглашение о безопасности.

Стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины, заставив их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения к государственному суверенитету и нерушимости территориальной целостности.

Стратегическая четкость союзников и их готовность помочь Украине одержать решительную победу над Россией на поле боя в Украине в значительной степени подрывает усилия Путина, а также его способность влиять на волю и решения ответственных лиц в странах-членах альянса.

Путин скрыто угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества относительно поддержки Украины.

Угроза Путина ядерным оружием является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительного участия в противодействии незаконному вторжению России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.

Аналитики отмечают, что ISW также оценивает, что угроза ядерной эскалации и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом манипулирования РФ.

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