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В ISW рассказали, кто стоит за масштабной атакой дронов на РФ

Американские аналитики ISW считают, что масштабную атаку дронов на РФ устроило ГУР

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Специалисты Главного управления военной разведки Украины (ГУР) нанесли масштабный удар беспилотников по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по частично захваченной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, кто стоит за масштабной атакой дронов на РФ

Удар по России. Фото: из открытых источников

В Минобороны России заявили, что в ночь с 25 на 26 ноября и утром 26 ноября над Москвой, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областями российские ПВО сбили 24 украинских беспилотника.


Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что один дрон упал на жилой дом в городе Тула после того, как его сбило российское ПВО. Общественное со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что ночной удар украинских беспилотников по России был спецоперацией ГУР.

Российские источники, включая председателя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, также утверждали, что украинские войска ночью нанесли мощный удар с артиллерии и HIMARS по электроподстанциям в оккупированной Донецкой области, что повлекло за собой отключение электроэнергии во многих населенных пунктах и городах, в частности Мариуполе и Мангуше.

Стоит напомнить, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и некоторых других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В ведомстве Сергея Шойгу утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области — 4.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-26-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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