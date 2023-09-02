logo

BTC/USD

25792.86

ETH/USD

1630.12

LTC/USD

63.27

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ISW рассказали, кого Россия бросает в бой, чтобы освободить силы для обороны юга
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW рассказали, кого Россия бросает в бой, чтобы освободить силы для обороны юга

Как отмечают американские аналитики, угроза украинского прорыва на юге достаточно серьезна

сегодня, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия перебрасывает свои малообученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, кого Россия бросает в бой, чтобы освободить силы для обороны юга

Российские войска. Фото: из открытых источников

В подтверждение своих предположений американские аналитики приводят информацию, озвученную главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым о том, что Кремль перебросил на восток Украины 25-ю общевойсковую армию для замены частей 41-й общевойсковой армии, которым поступила команда выдвигаться на южное направление, где у россиян ситуация становится критической. Аналитики отмечают, что эти подразделения, вероятно, деградировали и действуют без ротации на уровне бригад и полков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Ранее ISW подсчитала, что отсутствие оперативных резервов вынудит российское командование проводить дальнейшие передислокации и принимать трудные решения о том, каким участкам фронта отдать приоритет. Российское военное командование, судя по всему, перебросило в Луганскую область элементы недавно сформированной и, вероятно, низкокачественной или недостаточно укомплектованной 25-й САА, чтобы высвободить относительно более эффективные подразделения 41-й САА для юга Украины", — говорится в отчете.

В то же время, отмечают аналитики, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет столь же боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание, раньше предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года.

"Текущая численность и возможности подразделений 25-й дивизии ВГА, развернутой в Украине на пять месяцев раньше срока, неясны. Это соединение, скорее всего, либо сильно недоукомплектовано и не соответствует штатной численности двух дивизий, либо плохо обучено, как и первые российские мобилизованные подразделения осенью 2022 года, либо и то, и другое", — говорят аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в огне войны и набирающем силу контрнаступлении на позиции оккупационных войск Украина попрощалась с летом и вошла в осень. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиями от осени-2023 в ракурсе российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-1-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!