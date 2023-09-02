В ISW рассказали, кого Россия бросает в бой, чтобы освободить силы для обороны юга

Россия перебрасывает свои малообученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В подтверждение своих предположений американские аналитики приводят информацию, озвученную главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым о том, что Кремль перебросил на восток Украины 25-ю общевойсковую армию для замены частей 41-й общевойсковой армии, которым поступила команда выдвигаться на южное направление, где у россиян ситуация становится критической. Аналитики отмечают, что эти подразделения, вероятно, деградировали и действуют без ротации на уровне бригад и полков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Ранее ISW подсчитала, что отсутствие оперативных резервов вынудит российское командование проводить дальнейшие передислокации и принимать трудные решения о том, каким участкам фронта отдать приоритет. Российское военное командование, судя по всему, перебросило в Луганскую область элементы недавно сформированной и, вероятно, низкокачественной или недостаточно укомплектованной 25-й САА, чтобы высвободить относительно более эффективные подразделения 41-й САА для юга Украины", — говорится в отчете.

В то же время, отмечают аналитики, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет столь же боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание, раньше предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года.

"Текущая численность и возможности подразделений 25-й дивизии ВГА, развернутой в Украине на пять месяцев раньше срока, неясны. Это соединение, скорее всего, либо сильно недоукомплектовано и не соответствует штатной численности двух дивизий, либо плохо обучено, как и первые российские мобилизованные подразделения осенью 2022 года, либо и то, и другое", — говорят аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в огне войны и набирающем силу контрнаступлении на позиции оккупационных войск Украина попрощалась с летом и вошла в осень. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиями от осени-2023 в ракурсе российско-украинской войны.





