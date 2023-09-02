В ISW рассказали, кого Россия бросает в бой, чтобы освободить силы для обороны юга

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Кравцев Сергей
Россия перебрасывает свои малообученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
В подтверждение своих предположений американские аналитики приводят информацию, озвученную главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым о том, что Кремль перебросил на восток Украины 25-ю общевойсковую армию для замены частей 41-й общевойсковой армии, которым поступила команда выдвигаться на южное направление, где у россиян ситуация становится критической. Аналитики отмечают, что эти подразделения, вероятно, деградировали и действуют без ротации на уровне бригад и полков.
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В то же время, отмечают аналитики, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет столь же боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание, раньше предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года.
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