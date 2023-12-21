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В ISW рассказали, какое подкрепление оккупанты перебрасывают на войну в Украину

По информации ISW, оккупанты перебрасывают на войну в Украину силы из Таджикистана

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана в Украину для усиления военных действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института по изучению войны (ISW).

В ISW рассказали, какое подкрепление оккупанты перебрасывают на войну в Украину

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские военкоры утверждают, что оккупанты захватили две неустановленные позиции на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении, однако ISW не обнаружил доказательств этого наступления.

В отчете говорится, что оккупанты атаковали возле Синьковки и Ивановки, а ВСУ контратаковали возле Синьковки. Российские и украинские войска вели позиционные бои западнее Кременной, в районе Дибровы и Серебрянского лесничества. Аналитики указали, что в этом районе действуют отряды российской 201-й военной базы (Центральный военный округ). 

"Присутствие подразделений 201-й военной базы, базирующейся в Душанбе (Таджикистан), указывает на то, что российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана для усиления военных действий", — отметили аналитики.

Кроме того, российские военкоры распространили данные о том, что будто бы оккупанты продвинулись к западу от Бахмута, но ISW не может подтвердить изменения линии фронта в этом районе. Также оккупанты преувеличили свои достижения в районе Авдеевки. Аналитики отметили, что пропагандисты сообщили о продвижении россиян к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского, но ISW не обнаружил никаких визуальных подтверждений этому утверждению.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2023
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