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В ISW показали, как россияне готовятся к наступлению ВСУ на юге

Укрепления оккупантов больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем на элементы единой оборонительной линии

сегодня, 17:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска активно строят временные укрепления и возводят противотанковые оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области и Крыму. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter ISW.

В ISW показали, как россияне готовятся к наступлению ВСУ на юге

Российские войска. Фото: из открытых источников

На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем на элементы единой оборонительной линии.                                                                                                

Также россияне сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. По мнению экспертов ISW, большинство из них будут очень уязвимы при наступлении на открытой местности.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, каких контрнаступлений российские захватчики боятся больше всего.

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Источник: https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1597221837616087040/photo/1
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