В ISW показали, как россияне готовятся к наступлению ВСУ на юге

Российские захватнические войска активно строят временные укрепления и возводят противотанковые оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области и Крыму. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter ISW.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем на элементы единой оборонительной линии.

Также россияне сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. По мнению экспертов ISW, большинство из них будут очень уязвимы при наступлении на открытой местности.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, каких контрнаступлений российские захватчики боятся больше всего.

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