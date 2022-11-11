В ISW оценили вероятность массированных ударов РФ: почему повторения октябрьских ударов не будет

Учитывая дефицит высокоточного оружия, России понадобится довольно продолжительное время, чтобы накопить необходимые ресурсы для массированных атак по Украине. На это могут уйти несколько месяцев, чтобы вернуться к такой же тактике ударов, которые Россия использовала в октябре. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ракеты. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что за последний месяц россияне сильно истощили свои запасы ракет. Поэтому для того, чтобы новь вернуться к тем темпам атак на критическую инфраструктуру Украины россиянам нужно восполнить свои запасы ракет.

В ISW предполагают, что Путин сделал упор на удары по критической инфраструктуре Украины для того, чтобы заработать дополнительные политические балы перед той прослойкой общества, которая требует от Кремля максимально жестокого наказания для украинцев.

Эксперты считают, что снижение темпов кампании будет способствовать возобновлению критики Путина. При этом российские силы, вероятно, сохранят способность повреждать важнейшую украинскую инфраструктуру, но вряд ли смогут нанести решающий и долговременный ущерб, отмечают в ISW.

Напомним, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море два ракетоносца, на вооружении которых находятся 16 крылатых ракет типа "Калибр". Существует угроза атак.

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