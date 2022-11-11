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Херсон станет не последней большой победой в войне: в США заинтриговали заявлением

За последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах

сегодня, 08:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина близка к тому, чтобы одержать большую победу в Херсонской области. Но это будет не последняя знаковая победа Киева в ближайшее время. Как передает издание "Комментарии", в этом уверен аналитики Института изучения войны (ISW).

Херсон станет не последней большой победой в войне: в США заинтриговали заявлением

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Американские аналитики отмечают, что сейчас инициатива за Украиной. Сейчас Кремль пытается любым способом добиться прекращения огня, чтобы собрать силы, которых катастрофически не хватает. 

Украинские военные официальные лица и геолокационные кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока что отходят относительно организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", — подчеркивают аналитики ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-10
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