logo

BTC/USD

26153.34

ETH/USD

1642.88

LTC/USD

63.33

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ISW оценили перспективы, что ВСУ смогут достичь оперативных успехов на юге до конца года
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW оценили перспективы, что ВСУ смогут достичь оперативных успехов на юге до конца года

Оборонительные позиции россиян создают серьезные проблемы для украинских сил

сегодня, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Украины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают вражескую армию и могут достичь оперативных успехов до конца этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В ISW оценили перспективы, что ВСУ смогут достичь оперативных успехов на юге до конца года

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, следующая серия оборонительных позиций россиян может оказаться более слабой, менее заминированной и менее укомплектованной, чем те, которые уже прорвали украинские защитники.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Однако российская оборона не является однородной по всему фронту на юге Украины, и оценки силы следующих российских оборонительных позиций могут быть экстраполяцией, основанной на ограниченной информации с небольших участков фронта", — добавили эксперты ISW в своем отчете.

По их мнению, ВСУ добиваются тактических успехов и успешно истощают обороняющуюся оккупационную армию, и аналитики продолжают оценивать, что контрнаступление ВСУ "может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил, и на отдельных участках могут быть прочно удержаны".

Стоит отметить, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники имеют успехи на Мелитопольском направлении, однако о них пока не говорят в публичном пространстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разведывательном управлении Пентагона полагают, что недавние успехи украинской армии позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года. При этом в американской разведке подчёркивают, выполнить эту задачу будет крайне сложно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-7-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!