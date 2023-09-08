В ISW оценили перспективы, что ВСУ смогут достичь оперативных успехов на юге до конца года

Вооруженные силы Украины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают вражескую армию и могут достичь оперативных успехов до конца этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, следующая серия оборонительных позиций россиян может оказаться более слабой, менее заминированной и менее укомплектованной, чем те, которые уже прорвали украинские защитники.

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"Однако российская оборона не является однородной по всему фронту на юге Украины, и оценки силы следующих российских оборонительных позиций могут быть экстраполяцией, основанной на ограниченной информации с небольших участков фронта", — добавили эксперты ISW в своем отчете.

По их мнению, ВСУ добиваются тактических успехов и успешно истощают обороняющуюся оккупационную армию, и аналитики продолжают оценивать, что контрнаступление ВСУ "может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил, и на отдельных участках могут быть прочно удержаны".

Стоит отметить, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники имеют успехи на Мелитопольском направлении, однако о них пока не говорят в публичном пространстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разведывательном управлении Пентагона полагают, что недавние успехи украинской армии позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года. При этом в американской разведке подчёркивают, выполнить эту задачу будет крайне сложно.



